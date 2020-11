Il vice presidente onorario del Milan Franco Baresi è intervenuto a Sky Sport per parlare di Zlatan Ibrahimovic: "Se mi sarebbe piaciuto marcarlo? No, meglio come compagno. E' incredibile quello che riesce a fare e a trasmettere ai compagni, riesce ad essere protagonista e a trovare quegli stimoli. E' straordinario, vuol dire che mentalmente è ancora un ventenne".



COME GLI OLANDESI - "A chi lo paragonerei dei miei ex compagni? Ai miei tempi ne avevo qualcuno. Se penso agli olandesi, Van Basten e Gullit avevano questa qualità, fisicità e personalità. Sicuramente Ibra sta facendo la differenza come la facevano loro".



RITIRO - "Quando smetterà Ibra? Non ha fine. Fisicamente è in forma, mentalmente ha voglia di stupire: solo lui può sapere quando dirà basta".



CRESCITA MILAN - "La squadra sta raccogliendo i frutti del lavoro e della dedizione che hanno messo negli scorsi anni, anche se i risultati non erano buoni. Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro nei giocatori, nel voler dimostrare che non era il vero Milan quello prima della pausa: ora c'è consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli credo sia stato bravo a stimolare, a trovare un modulo per coinvolgere tutti i giocatori che ora sono a loro agio e finalmente si esprimono per quello che sono. Quello di prima non era il vero Milan".