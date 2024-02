Milan, Baresi: 'Non sottovalutiamo lo Slavia Praga. Difesa? Subiamo troppo'

Il Milan affronterà lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Pioli ha passato il turno, superando il Rennes ai playoff. Di questo e del futuro ha parlato a Sky Sport il club ambassador e vice presidente onorario, Franco Baresi.



LE PAROLE - "Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga. E' una squadra solida, fisica, ha fatto un girone importante con la Roma. Dobbiamo prepararci bene perché in campo internazionale non si può sottovalutare nessuno. Rennes? Perdere dispiace sempre, dobbiamo concedere meno. Forse dopo la vittoria dell'andata è mancata un po' di attenzione. Il Milan però sa di dover tenere l'asticella alta sempre nel prossimo turno. Quando si subiscono tanti gol tutti devono fare qualcosa in più, vuol dire che si pensa un attimo dopo. La squadra deve compattarsi di più, creiamo molto e stiamo subendo troppo. Serve più attenzione, nella fase difensiva serve sacrificio e spirito di coesione. Dove vedo il Milan? Dobbiamo sempre essere ambiziosi e fare il massimo per arrivare il più lontano possibile. Ci crediamo, lavoriamo perché la squadra ha tutte le qualità per ambire a traguardi importanti".