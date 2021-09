Tra le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dal vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ci sono anche quelle relative al ritorno in Champions League: "Pioli ha detto bene, il Milan è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni e ora è più consapevole e convinto di potersela giocare con tutti. Quest'anno vogliamo giocarcela anche in campo internazionale, dopo il grande campionato scorso, abbiamo voglia di far bene dopo essere tornati in Champions League dopo 7 anni, dimostrando di essere all'altezza".