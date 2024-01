Milan, Bartesaghi conteso: spunta una nuova pretendente

Il Milan ha aperto alla cessione in prestito di Davide Bartesaghi. Il giovane terzino sinistro classe 2005, già autore, in questa stagione, di 7 spezzoni di gara (tra tutte le competizioni), debuttando in Serie A lo scorso 23 settembre contro il Verona è seguito sia dal Monza che dal Pisa. Entrambe le società hanno effettuato alcuni sondaggi, ma non hanno ancora concretizzato gli interessi. Secondo quanto riportato da Relevo, il Frosinone ha aperto un canale di dialogo con i meneghini per il prestito del giocatore.