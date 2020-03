Gigio Donnarumma è ancora alle prese con il problema alla caviglia, Asmir Begovic verso la da titolare con la maglia del Milan nel recupero contro il Genoa dopo l'esordio assoluto a Firenze. Il portiere bosniaco parla a Milan TV alla vigilia della sfida di San Siro: "Ambientamento in rossonero? Va molto bene. Sono molto contento qui, felice. Tutti mi hanno accolto bene. Rapporto con Donnarumma? Molto buono. Gigio è un grande portiere, anche con Antonio c'è un ottimo gruppo portieri. Lavoriamo bene, avanti così. Settimane particolari? C'è una situazione difficile per la Lega, per i club, per i giocatori. E' importante per noi solo lavorare e a concentrarci sulla partita. Contro il Genoa non sarà facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Per noi è importante lavorare bene, stare concentrati e avere il giusto spirito. Porte chiuse? E' una prima volta per me. C'è una situazione difficile, l'importante è che noi giochiamo bene e restiamo concentrati sulla partita. Non è facile, ma è così per tutti i giocatori e i club".