Il Milan si prepara a salutare definitivamente il giovane terzino classe 2000 Raoul Bellanova: il nazionale Under 20, in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno del 2019, ha deciso infatti nelle ultime settimane di non rinnovare e di cambiare squadra e nazione. Il Bordeaux ha infatti sbaragliato la concorrenza degli altri club interessati ed ora è nettamente in vantaggio per assicurarsi il terzino della Primavera del Diavolo, tanto che la firma con il classe 2000 potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana.



NIENTE RINNOVO CON IL MILAN, BATTUTA LA CONCORRENZA - Nelle prossime ore i rappresentanti di Bellanova incontreranno il Milan per comunicare l'addio definitivo: il giovane ha infatti scelto di andare a giocare con continuità, visto che la concorrenza nel ruolo di terzino destro in rossonero con Calabria e Conti sarebbe quasi insuperabile. Anche l'Equipe, dalla Francia, parla di un accordo già trovato tra il calicatore e i Girondini: la sua famiglia è stata a Bordeaux due settimane fa per assistere in compagnia del nuovo presidente Hugo Varela a un match di Ligue 1. C'è stato poi un appuntamento martedì a Milano per accelerare l'affare tra i due club: il suo arrivo in Francia è in programma per l'estate prossima. Battuta la concorrenza di Sampdoria, Juventus e Manchester City. DA CR7 AL MESTO ADDIO - Un mesto addio al rossonero per Bellanova, che dopo la sconfitta patita in Serie A contro la Juventus era stato duramente criticato dai tifosi del Milan per un selfie a fine partita con Cristiano Ronaldo. La conferma indiretta è arrivata dai social: Bellanova ha infatti smesso di seguire su Instagram il suo attuale club. La Francia lo attende.



@AleDigio89