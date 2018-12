E' considerato uno degli elementi con maggiore prospettiva dell'intero settore giovanile rossonero. Raoul Bellanova, terzino destro in forza alla Primavera del Milan, potrebbe diventare un uomo mercato a stretto giro di porta. Diverse società stanno seguendo con attenzione la sua situazione, con la possibilità di acquistarlo a parametro zero. Il difensore classe 2000 non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a luglio 2019.



SABATINI FIUTA IL COLPO - Bellanova si è messo in luce in tutte le nazionali giovanili azzurre, specialmente con l'under 20. Ha grande facilità di corsa, una struttura fisica importante e ottime qualità in fase di spinta e cross dal fondo. Un ragazzo che, se matura dal punto di vista mentale, potrebbe avere una luminosa carriera davanti. Due stagioni fa è stato vicino all'Atalanta nell'ambito dell'operazione che ha portato Andrea Conti al Milan, adesso è la Sampdoria a spingere. Bellanova ha affidato la sua procura all'agente Busardò, storicamente in ottimi rapporti con Sabatini. Una minaccia reale e concreta, toccherà a Leonardo provare a trovare un accordo con il suo entourage ed evitare un addio doloroso. E' previsto, infatti, un summit a Milan durante la prossima settimana.