Il Milan è pronto a sfidare il Torino due volte nei prossimi giorni: prima il match di Serie A, poi la Coppa Italia, in una sfida all'ex di turno Marco Giampaolo. Ma una sfida anche a un uomo mercato, come Andrea Belotti: l'attaccante e capitano granata, scrive Tuttosport, è tornato in orbita rossonera. Può essere infatti l'ex Albinoleffe il futuro centravanti milanista qualora Ibrahimovic non dovesse rinnovare: in scadenza nel 2022, il Gallo torna a piacere al Milan.