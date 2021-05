L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno Milan-Benevento, gara valida per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21. Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE della gara.





Milan – Benevento sabato ore 20.45

Calvarese

Passeri – Costanzo

Iv: Fourneau

Var: Mariani

Avar: Alassio.



PRIMO TEMPO

21' Schiaffetto di Glik sulla nuca di Calhanoglu, Calvarese interviene per calmare gli animi, ci stava il cartellino giallo ad entrambi.

38' Primo giallo della gara lo prende Bennacer che ferma una ripartenza di Lapadula a centrocampo. Protesta il Benevento perché voleva il vantaggio.

45' Brutto intervento ancora di Bennacer su Dabo che rimane a terra e ha bisogno dell'intervento del medico. Manca il secondo giallo che avrebbe lasciato il Milan in 10. Grandi proteste di Inzaghi



SECONDO TEMPO

52' Protesta Theo Hernandez che sostiene di aver subito un fallo non fischiato da Calvarese sull'occasione di Iago Falque a un passo dal gol.

59' Protesta ancora il Benevento sul 2-0 di Theo Hernandez per un presunto fuorigioco di Zlatan Ibrahimovic. Il check col Var ha però confermato che la posizione di partenza dell'attaccante svedese era regolare.

93' Giallo pesante per Castillejo che butta a terra Caprari in ripartenza. Era diffidato e salterà la Juve.