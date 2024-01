Milan, Bennacer ancora a parte sotto gli occhi di Ibrahimovic: le condizioni verso Frosinone

GS

Il Milan continua la sua preparazione in vista della sfida di sabato, ore 18, contro il Frosinone in campionato. Questa mattina, il gruppo rossonero si è allenato alla corte di Stefano Pioli. Anche oggi, Ismael Bennacer ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a Milanello, propedeutico al ritorno in gruppo nei prossimi giorni. La speranza del centrocampista algerino, che sta recuperando da un problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa, è di tornare tra i convocati del tecnico rossonero per la trasferta sul campo del Frosinone.



IBRA OSSERVA - Intanto, l'allenamento di questa mattina a Milanello, per prepararsi alla sfida contro gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco, è stato osservato da vicino dagli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic, presente oggi nel Centro Sportivo di Carnago.