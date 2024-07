Getty Images

Milan, Bennacer apre alla Saudi League

Si rincorrono sempre di più le indiscrezioni che vogliono Ismael Bennacer ormai prossimo al trasferimento in Saudi League. Il centrocampista algerino del Milan avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in questa sessione di mercato, il Milan attende offerte anche leggermente inferiori rispetto alla clausola rescissoria da 50 milioni valida per tutta l’estate.