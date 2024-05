Milan, Bennacer: 'Ci è voluto tempo, ma ora sto bene. Siamo con Pioli, lo rispettiamo'

Ilritrova. Prestazione maiuscola del centrocampista algerino, che ha sbloccato la partita con ilnella 36esima giornata di Serie A (finita 5-1 per i rossoneri) trovando il suo primo gol in questa stagione.Al termine della partita, Bennacer ha parlato a DAZN: "Un mese senza vittorie? E' stato un mese difficile. Dovevamo reagire e stasera lo abbiamo fatto. Ci teniamo a provare a vincere ogni partita. La stagione non è ancora finita. Quando giochi nel Milan ci devi credere sempre. C'era un'atmosfera strana, ma siamo una famiglia".- "E' un onore indossarla. Io do sempre tutto sul campo per la squadra. E' una ricompensa per quello che faccio".

- "Lo dedico a mia mamma: la amo, non ci sono altre parole".Bennacer ha poi parlato anche a Sky Sport: "Ci ho messo tempo a ritrovare il ritmo, ho lavorato tanto. Era un po' difficile qualche settimana fa ma sento che da 4-5 partite sto meglio. Mi sento bene, ci è voluto tempo ma finalmente ho ritrovato il ritmo".- "Certo. Era un po' difficile perché c'era un po' di delusione, ma ci teniamo a finire bene"- "Fa parte del lavoro. Noi lavoriamo, siamo tutti una squadra e siamo con il mister. Lo rispettiamo tanto. Giochiamo al Milan e dobbiamo fare di tutto per fare bene in campo".

- "Mi sta aiutando moltissimo, mi ha fatto imparare tantissimo. Siamo con lui".