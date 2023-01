Ismael Bennacer ha commentato così, ai microfoni di DAZN, il pareggio del Milan a Lecce: "Certo che volevamo i 3 punti. Non abbiamo incominciato bene, abbiamo preso subito due gol. Abbiamo avuto occasioni per ribaltarla ma ora dobbiamo pensare a tornare a vincere. Siamo tutti uniti quando sbagliamo, dobbiamo lavorare per invertire il periodo negativo. Ci crediamo allo scudetto, fino alla fine. dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato oggi. La Supercoppa? Siamo una grande squadra, possiamo risolvere le difficoltà. È una partita secca, importante, è una finale. Bisogna vincere".