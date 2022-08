Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, autore del gol del pareggio contro l'Atalanta, ha parlato a Dazn:



"Penso che potevamo fare meglio. Abbiamo cercato di vincere questa partita, l'Atalanta ha giocato bene, erano compatti. E' stato difficile trovare spazi ma quando non possiamo vincere non dobbiamo perdere. Non abbiamo perso stasera e dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto per fare meglio".



MIGLIORARE - "Per esempio l'Atalanta è una squadra che accorcia molto, gioca sull'uomo. Non dobbiamo perdere il nostro uomo, dobbiamo essere concentrati quando iniziamo fino alla fine".



I NUOVI - "Lavorano bene. Noi poi proviamo a fare il meglio per loro e poi vanno a giocare e miglioreranno piano piano".



GOL - "Lavoro in allenamento e poi in partita provo a fare lo stesso. Qualche volta tiro lontano dalla porta e qualche volta segno. Sono sempre contento di aiutare la squadra con un gol".