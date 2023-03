Buone notizie per il Milan: si rivedono Ismael Bennacer e Calabria. Il centrocampista algerino e il difensore italiano hanno svolto oggi l'allenamento in gruppo a Milanello, prima seduta della settimana dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli a seguito della vittoria con l'Atalanta: per entrambi si punta al pieno recupero per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina (sabato al Franchi) e, di conseguenza, per la sfida dell'8 marzo a Londra contro il Tottenham, ritorno degli ottavi di Champions League.



RITORNI IMPORTANTI - Rientro prezioso quello di Bennacer, che in campo non si vede dal 24 gennaio contro la Lazio ma in allenamento si era intravisto già il 12 febbraio contro la squadra, domenica precedente all'andata con gli Spurs: l'algerino aveva provato a recuperare dal problema al bicipite femorale ma non è stato possibile forzare. Ora Bennacer è pronto a prendersi il Milan, che a Firenze dovrà fare a meno dello squalificato Rade Krunic. Primo ritorno in gruppo invece per Calabria dopo l'infortunio al muscolo otturatore dell'anca, per Pioli una doppia risorsa sulla fascia destra ma anche come possibile braccetto di destra nella difesa a tre.