Meno di due settimane alla fine del 2023 e tanti pensieri per ilverso il nuovo anno. L'emergenza infortuni non si placa e dopo aver condizionato pesantemente la difesa ora tocca anche il centrocampo. Il problema muscolare rimediato dacontro il Monza sta già producendo i primi effetti, c'è il rischio che la cessione dial Fenerbahce - utile per finanziare almeno in parte l'arrivo di un difensore o di un attaccante - venga congelata. C'è poi un'altra incognita sull'inizio del 2024 dei rossoneri:- Un'incognita non da poco considerando che potenzialmente la competizione, che già priverà il Milan di(Nigeria), può tenere lontano da Milanello Bennacer per un mese:. Ma l'ex Empoli può veramente prendere parte alla Coppa d'Africa dopo il lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box dalla metà di maggio allo scorso 2 dicembre?. Il ctavrebbe inserito, ma. Da lì emergeranno i nomi che avranno possibilità concrete di entrare nella lista finale per la competizione: meno di due settimane cruciali quindi, la sensazione secondo i media locale è che si voglia attendere il più possibile per avere a disposizione Bennacer, visto anche l'infortunio del romanista- Da una parte le speranze dell'Algeria, dall'altra le sensazioni di Bennacer, che anche durante la riabilitazione non ha smesso di pensare alla sua Nazionale. Nella terza puntata della serie 'Off the Pitchi sul canale YouTube di Ismael, che ha seguito il percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio, il giocatore rispondeva così a chi gli chiedeva se sarà complicato esserci in Coppa d'Africa: "". Era il pensiero di molti mesi fa, al ritorno effettivo in campo Bennacer è stato più prudente: "Ora voglio ritrovare il ritmo, poi vedremo se sarò pronto. Ci penserà anche il mister della nazionale,, ora devo solo pensare a recuperare", ha detto dopo la partita contro il Frosinone.. Il 4 rossonero lavora in questi giorni per provare a ottenere la condizione migliore aspettando poi le valutazioni del ct Belmadi.- In mezzo il Milan, che rischia di ritrovarsi con la coperta corta in un mese caldissimo e in avvicinamento alla ripresa del cammino europeo. Il CEOin Lega ha allontanato il mercato, o quantomeno affermato che, ma qualora Bennacer dovesse strappare la convocazione per la Coppa d'Africa Stefano Pioli si ritroverebbe conda far ruotare davanti alla difesa, più l'enigma Krunic da reintegrare in caso di mancata partenza del bosniaco, considerando anche un Loftus-Cheek ormai stabilmente schierato in posizione più avanzata. Incognite che accompagnano la fine del 2023, la variabile Coppa d'Africa può condizionare il futuro prossimo dei rossoneri.@Albri_Fede90