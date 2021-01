Il Milan esce dalla Coppa Italia, perdendo il derby, all'ultimo minuto, contro l'Inter, ma la testa è già al Bologna, prima gara del girone di ritorno. I rossoneri se si leccano le ferite per il ko coi cugini e il ko di Kjaer, uscito per un fastidio muscolare, possono sorridere per quanto riguarda alcuni recuperi. Sì, perché sono pronti a rientrare Mario Mandzukic, fuori contro l'Inter per una botta alla caviglia, e, soprattutto, Ismael Bennacer.



Fuori dal 13 dicembre, l'algerino ha messo insieme solo 9 presenze in campionato con la maglia rossonera: contro i felsinei è pronto a riassaporare il prato verde. Oggi era a Milanello con il resto del gruppo, con Pioli pronto a riabbracciare il suo centrocampista.