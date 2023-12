Il Milan saluta questo 2023 con una vittoria che può valere tanto per la classifica e per il morale. I tre punti sono arrivati grazie a una splendida intuizione di Bennacer, uno dei pochi rossoneri che è sempre andato alla ricerca di qualcosa di più dell’ordinario. La verticalizzazione con la quale ha mandato in porta Pulisic è una giocata da campione che chiude un cerchio: l’algerino è tornato su livelli di condizione rassicuranti per il proseguo della stagione.

abbina dinamismo a geometrie che sono spesso mancate al Diavolo specialmente negli ultimi due mesi. L’intesa con Reijnders si sta perfezionando partita dopo partita e può regalare una nuova via per il futuro.del prossimo 2 di gennaio, anche se non sembrano arrivare risposte positive. L’Algeria è una delle grandi favorite alla vittoria finale della competizione e questa non è una bella notizia per il Milan che dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori più forti proprio nel momento più delicato della stagione.