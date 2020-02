Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato a Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic e della corsa Champions League: "Ibra è un campione, un esempio per me. Mi dice sempre cosa faccio bene e cosa male, è così con tutta la squadra e questo ci aiuta tanto, parla sempre: quando c'è un giocatore così è sempre un bene per la squadra. Classifica? Vogliamo arrivare il più in alto possibile in classifica, se dobbiamo andare in Champions faremo di tutto per riuscirci".