Ismael Bennacer ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria del Milan per 4-2 col Bologna, arrivata grazie al suo gran gol: “Magari tiro dieci volte e faccio questo gol una volta sola. Non ho pensato, ho tirato. L’ho presa bene, ho fatto un gol che conta e quindi sono contento”.



IL LEGAME FRA LA BOXE E IL GOL - “Sì, penso che devi essere ben equilibrato e poi devi prendere bene, lasciare il piede. Non lo so come spiegare, è qualcosa che fai”.



LA PARTITA - “Siamo partiti bene, poi male. Poi hanno preso il secondo rosso. È una buona squadra la loro, bene per noi che fossero nove, ma conta vincere”.