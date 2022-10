In vista del match contro il Monza, Pioli potrebbe dover fare a meno di un nuovo titolare. Secondo Sky Sport infatti Ismael Bennacer potrebbe saltare la gara delle 18.



L'algerino ha la febbre ed è a rischio. In caso di forfait, l'allenatore dei rossoneri si affiderà a Sandro Tonali che avrebbe dovuto riposare per poi tornare titolare in Champions League.