Fuori Kjaer e Brahim Diaz per problemi muscolari, ma il Milan recupera Mario Mandzukic, out nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, Ismael Bennacer, che non gioca dai primi di dicembre, e Sandro Tonali, a disposizione completa di Stefano Pioli. I tre, oggi, si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo e quindi ci sono per la trasferta di Bologna, in programma sabato alle 15.