Dopo due giorni di riposo, il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato nel centro sportivo di Milanello per iniziare a preparare la partita di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Arrivano novità importanti in merito alle condizioni di alcuni calciatori assenti negli ultimi impegni o le cui condizioni destavano preoccupazione: Ismael Bennacer, vittima di una distorsione alla caviglia nel derby di Coppa Italia della scorsa settimana, ha svolto del lavoro personalizzato e sarà valutato di giorno in giorno, anche se le sensazioni inducono a un moderato ottimismo e ad un graduale miglioramento.



RIECCO FLORENZI - Lavoro specifico programmato anche per Zlatan Ibrahimovic, costretto a convivere in questo finale di campionato coi postumi dell'ultimo sovraccarico al ginocchio sinistro accusato dopo la gara contro il Bologna del 4 aprile, ma destinato al recupero per domenica e verosimilmente ad un'altra panchina come alternativa a match in corso di Giroud. Un aggiornamento importante arriva infine da Alessandro Florenzi, che è tornato a correre sui campi di allenamenti a distanza di circa tre settimane dall'operazione al menisco sinistro di inizio mese.