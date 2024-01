Milan, Bennacer nemmeno in panchina in Mauritania-Algeria

Ismael Bennacer ancora out in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Milan, impegnato nel torneo per Nazionali con la sua Algeria, aveva saltato la gara contro il Burkina Faso a causa di un problema ai flessori rimediato durante una sessione di allenamento e non è in campo né in panchina nemmeno nella terza sfida contro la Mauritania.