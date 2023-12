Ismael, centrocampista del, ha parlato ai cronisti presenti a Casa Milan per il meet & greet con i tifosi organizzato dalla società:"Sto bene, sono contento perché sono rientrato da quasi un mese. Piano piano ritrovo il ritmo, il ginocchio non mi dà problemi. Rientro da titolare? Vedremo, io mi sento bene, sto lavorando in allenamento per riprendere piano piano il ritmo-partita".- "Non ho potuto giocare la Champions, ora per noi l'importante è quella. Farò il massimo per aiutare i miei compagni".- "Ancora le convocazioni finali non sono uscite, ma quando la Nazionale chiama se stai bene non puoi rifiutare. Non sono io che ho scelto di mettere la Coppa d'Africa a gennaio".- "Resta Ibra, anche se ora non gioca più. Ha una mentalità vincente, la aggiungerà al gruppo".- "Tornare più in forma di prima, aiutare la squadra come posso, fare il meglio possibile con il Milan in tutte le competizioni".- "Abbiamo giocatori diversi, molto forti. Sono contento di giocare con giocatori come questi".- "Sarò dove il mister avrà bisogno, posso fare tutto nella squadra"."Ho ricevuto un buon profumo da Loftus-Cheek e regalato dei lego ad un video analista che ne è appassionato. Ci siamo avvicinati molto tra tutti".