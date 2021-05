Je ne pourrai pas faire partie du groupe suite à une intervention que j’ai subie au pied après le dernier match de championnat.



Force à vous pour les trois matchs @LesVerts

Ismaelnon partirà con la sua nazionale. Come scritto dallo stesso centrocampista delsu Twitter, il giocatore non potrà fare parte del gruppo "a seguito di un intervento che ho subito al piede dopo l'ultima partita di campionato. Ci vediamo ad agosto per una nuova stagione".