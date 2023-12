Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, a Sky Sport, ha parlato del suo rientro in campo dall’infortunio: “Semplicemente incredibile l’accoglienza… Sono molto contento di essere tornato, lo devo a tutto il lavoro che ho fatto. Mi ha dato questa voglia di tornare. È stata una soddisfazione, ora si ricomincia”.



RIENTRO IN ANTICIPO – “Era dura, ma a me piace lavorare. Quando ho fatto l’operazione, mi avevano detto 6/8 mesi, quindi non sono tornato prima, sono nei tempi di recupero”.



COPPA D’AFRICA - “Ora voglio ritrovare il ritmo, poi vedremo se sarò pronto. Ci penserà anche il mister della nazionale, servirà sicuramente qualcuno al 100%, ora devo solo pensare a recuperare”.