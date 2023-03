Intervistato dal sito ufficiale della Uefa, Ismael Bennacer ha parlato degli obiettivi del Milan fra ritorno col Tottenham e futuro



CHAMPIONS POSSIBILE - "Andare fino in fondo in Champions League? Anche se sappiamo che sarà molto difficile, niente è impossibile".



SCUDETTO - "Vedo dove eravamo tre anni fa e dove siamo ora. Logicamente, questo club deve andare ancora oltre. Personalmente, è quello che voglio. È anche quello che vogliamo come gruppo. Quando vediamo gli obiettivi che avevamo tre anni fa, si parlava di tornare in Champions League nei tre anni successivi. Il nostro obiettivo era rientrare nelle prime quattro, siamo riusciti anche a vincere lo scudetto. Quando lavori sodo, ottieni risultati. Dobbiamo fare di più".



IBRAHIMOVIC - "Sono molto felice di avere un leader così. Vuole sempre che tutti vadano oltre il loro limite, non sono ammessi errori da parte di nessuno. Anche questo è un ingrediente del nostro successo in questi anni. Poi personalmente, andiamo molto d'accordo. Mi dà molti consigli, è davvero una brava persona. Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con lui".



CAPITANO - "È un grande onore. Quando indossi la fascia devi essere un esempio dentro e fuori dal campo".