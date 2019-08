Ismael Bennacer, nuovo centrocampista del Milan, saluta i tifosi dell'Empoli con un post su Instagram: "Cari tifosi, è ora che io scriva una nuova pagina nella mia carriera. Dopo due anni trascorsi a Empoli, ho deciso di firmare per il Milan. Con i miei compagni di squadra abbiamo dato tutto fino all'ultimo secondo nella speranza di rimanere in Serie A. Purtroppo non abbiamo raggiunto questo obiettivo e rimarrà una grande delusione nella mia carriera".



"Prima di venire qui, ero un po' apprensivo. Infine, mi sentivo a mio agio in questo paese dove la lingua e la cultura sono diverse da quelle che avevo conosciuto prima. Ecco perché vorrei ringraziare tutte le persone che ho incontrato qui: la direzione del club, lo staff, i tifosi e i miei compagni di squadra. Spero che abbiate un buon ricordo del mio soggiorno qui. Da parte mia, non dimenticherò mai queste due stagioni".