Nel corso dell’allenamento odierno, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Ismael Bennacer ha aumentato il suo minutaggio in gruppo, dopo essere tornato ad allenarsi nella sessione di ieri. L’algerino, quest’oggi, ha svolto una prima parte specifica e personalizzata, per poi unirsi ai suoi compagni di squadra, sostenendo il resto della seduta in gruppo.