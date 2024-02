Milan, Bennacer: 'Troppi gol subiti? La prima difesa è l'attacco, ci stiamo lavorando'

Ismael Bennacer torna titolare. Il centrocampista algerino, rientrato in Italia dopo l'avventura in Coppa d'Africa, è stato schierato dal 1' in Milan-Napoli, match valido per la 24ª giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 20.45), complice anche l'assenza per squalifica del compagno di squadra e di reparto Tijjani Reijnders.



Prima del fischio d'inizio della sfida di San Siro, Bennacer è intervenuto a Dazn: "Dove si trovano le motivazioni vista la classifica? Su tante cose. Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Sarà molto difficile stasera, dobbiamo essere uniti e fare le cose con spirito e mentalità".



TROPPI GOL SUBITI - "In campo siamo 11 difensori, la prima difesa è l’attacco. Stiamo lavorando su questo punto, è ovvio che dobbiamo migliorarci. Ci stiamo lavorando".



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.



NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone.