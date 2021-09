Prove di formazione oggi in quel di Milanello per Stefano Pioli. Domani contro il Liverpool dovrebbe toccare a Ismael Bennacer fare coppia con Franck Kessie. Sandro Tonali oggi non si è allenato a causa di una leggera indisposizione e dovrebbe essere risparmiato in vista della partita di domenica prossima contro la Juventus.