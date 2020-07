Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport, nella quale ha parlato dell'apporto di Ibrahimovic e delle nuove ambizioni del club rossonero: "Siamo in Europa ed è bello, magari sono tra i protagonisti di quest'anno ma non ho fatto niente di particolare. Proveremo ad andare in Champions l'anno prossimo e ad arrivare più in alto in classifica. Quest'anno mi sono divertito tanto con questa squadra. Esserlo era la cosa più importante, l'abbiamo fatto molto meglio. Poi giochiamo e segniamo tanto. È stato l'anno più bello per me, sono cresciuto molto".





SU IBRAHIMOVIC - "È bello giocare con lui, certo. Ti aiuta a fare di più, non vuoi perdere mai una palla e dai il meglio di te, perché lui cerca la perfezione. Se non la trova ti ammazza, è così. Ma per me ha ragione, è meglio urlare quando si fa qualcosa di sbagliato: così si impara e si diventa un giocatore di alto livello".