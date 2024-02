Milan, Bennacer: 'Voglio aiutare la squadra, ho fame'

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Dazn dicendo la sua sulla vittoria contro il Frosinone e parlando della propria condizione fisica. Queste le sue dichiarazioni:



IL GRUPPO - "Abbiamo dimostrato un bello spirito. Non abbiamo mai mollato e questa vittoria ci dà fiducia per il nostro obiettivo. Per essere uniti dobbiamo essere vicini anche fuori dal campo. Fare una cena, essere fuori insieme, fa molto bene al gruppo".



CONDIZIONI FISICHE - "Sto bene, sono contento di essere qui con la squadra. Voglio aiutarla, spero di dare una mano ed ho molta fame".



INTER-JUVE - "Sarà una partita normale. Vogliamo vincere ogni partita, il risultato di domani non cambierà niente perché avremo sempre lo stesso spirito e la stessa voglia”.