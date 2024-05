Milan, Bennacer vuole restare

20 minuti fa



Nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile cessione di Ismael Bennacer per il Milan. Il centrocampista algerino piace molto in Arabia Saudita ma i tempi per una sua partenza non sarebbero così maturi. L’agente del numero 4 rossonero, in una recente intervista, ha ammesso che l’opzione più probabile è quella di una permanenza al Milan.