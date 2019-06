Perso Krunic, il Genoa resta in pressing sull'Empoli per Bennacer e Caputo, cercato anche da Sassuolo e Spal. Per Bertolacci, svincolato a parametro zero dal Milan, è duello con il Lecce. Al lavoro per un altro ritorno: quello del terzino destro Rispoli del Palermo, dove interessa pure il trequartista macedone Trajkovski. I pugliesi neo-promossi in Serie A chiedono al Napoli il difensore Tonelli (reduce dal prestito alla Sampdoria) e alla Fiorentina il portiere Dragowski, reduce dal prestito all'Empoli e pure nel mirino del Bournemouth.