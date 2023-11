Nella vincente serata di San Siro per il Milan, lo stadio ha visto presenti tanti addetti ai lavori per assistere al match contro il PSG: come riporta Relevo, sugli spalti dell'impianto milanese, hanno assistito alla partita gli esponenti di Valencia e Betis Siviglia, tra cui il ds degli andalusi Ramòn Planes, con il quale la dirigenza rossonera ha potuto dialogare per Juan Miranda, terzino sinistro opzionato per giugno o, eventualmente, per gennaio sotto indennizzo di circa 3 milioni di euro.