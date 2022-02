, c'è un po' dinel passato e nel futuro della (probabile) coppia d'attacco con la quale oggi l'affronterà i rossoneri a San Siro, con calcio d'inizio alle 18.45.All'andata,: sua la rete con la quale i bianconeri passarono in vantaggio al 17' e sue tante delle giocate più interessanti di quella partita, prima del. E proprio a margine di quell'incontro il classe 1998 portoghese parlò della sua, raccontando un episodio: "Contro il Milan ero emozionato perché ho giocato contro Zlatan Ibrahimovic, lui mi ha detto “continua così che sei forte” io ho detto “grazie, questo momento è un sogno per me”. Non ho potuto scambiare la maglia con lui perché tutti gli altri la volevano, sono riuscito solo a scattarmi una foto".Era l'11 dicembre e nei giorni successivila dirigenza rossonera. A fine stagione, il club di Pozzo dovrà versare una cifra tra i 10 e i 13 milioni per riscattarlo dai portoghesi del Portimonense: se verrà riscattato (come è probabile),, per verificarne l'ascesa al secondo anno in Serie A.. Il classe 1994 spagnolo, fra gennaio e giugno del 2017, e in rossonero gradirebbe tornare prima della fine della carriera, come ha rivelato in una recente intervista. Protagonista di una buona stagione, con 6 reti in 17 presenze,n. E il match di stasera sarà sicuramentenella quale mettersi in mostra, anche se pure per lui, come per Beto,per un approdo al Milan, che ha altri obiettivi.