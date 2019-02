Il centrocampista rossonero Lucas Biglia è intervenuto a Milan TV prima della sfida con il Cagliari: "Sono felice di tornare a disposizione e di stare con i ragazzi, mi è tornata la gioia ad essere tornato tra i convocati dopo tanto tempo. Dietro c’è il lavoro, avere gente incoraggiante intorno, lavorare con gli altri ragazzi che ti danno la forza: è importante tornare, la squadra è in salute, quello che conta è questo. Poi il mio contributo dipende dal mister, sono felicissimo di tornare. Le scelte sono del mister, noi dobbiamo dare il cento per cento, sia chi gioca che chi non gioca per il bene della squadra".