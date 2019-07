Lucas Biglia ha accettato la proposta del Genoa. Il 32enne regista argentino del Milan sarebbe intenzionato ad accettare la proposta avanzata nei giorni scorsi dai rossoblù, disposti a garantirgli un contratto triennale, e non da due anni come emerso in precedenza, a circa 1,8 milioni di euro annui.



Per concludere la trattativa resta ora da convincere il Milan che per lasciare partire l'ex Lazio, in scadenza di contratto tra un anno, vuole ricevere un indennizzo non ancora quantificato. Lo riferisce Sportitalia.