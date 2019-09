Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Lucas Biglia ha parlato del derby di sabato: "Non è un'ossessione, dev'essere una carica. Vogliamo dare continuità al lavoro, vincere può darci fiducia e calma per proseguire. Sappiamo che a Verona non abbiamo fatto una grande gara, magari l'anno scorso queste partite - così 'chiuse' - ci portavano a un risultato negativo".



SULLE PAROLE DI BOBAN - "Anche noi ci aspettavamo di più, non abbiamo fatto una grande gara".



ANCORA SUL DERBY - "Colpo? Vincere non sarebbe un colpo, dobbiamo rispettare tutti gli avversari. Prima di verona ci siamo detti che la partita valeva 3 punti, come il derby. Il derby dev'essere uno stimolo in più".



SU ICARDI - "Hanno altri attaccanti forti, come Lukaku e Lautaro".



SU PIATEK - "Meglio per noi il fatto che si sia sbloccato, speriamo che continui e faccia meglio dell'anno scorso".