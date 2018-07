Lucas Biglia, centrocampista del Milan, pensa al ritorno alla Lazio. Come riporta cittaceleste.it, il numero 21 rossonero ha sondato il terreno con il club capitolino: Lotito e Tare hanno detto no, mentre l'allenatore, Simone Inzaghi, è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Il tutto, però, prima della sentenza del TAS che ha riammesso i rossoneri in Europa.