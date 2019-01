Lucas Biglia morde il freno. Il centrocampista argentino del Milan ha dichiarato a margine della serata benefica 'Amici dei Bambini': "Dopo l'infortunio spero di tornare a giocare tra due settimane, punto alla trasferta di campionato a Roma. Siamo quarti in classifica e la strada è quella giusta, ma è ancora lunga".



"Higuain via? Non so ancora nulla e quindi non posso parlare di lui o di Piatek, un giovane fortissimo. Gattuso è stato bravisso a gestire il gruppo. Paquetá è molto forte, si sta adattando subito e bene al calcio italiano".