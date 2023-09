Il Milan torna a sorridere.l'ultima volta nel 2006 (la cui chiusura all’epoca era fissata al 31 dicembre) quando fece segnare un segno più di quasi 2,5 milioni di euro. Da lì in avanti - scrive Calcio e Finanza - tra le gestioni Berlusconi e Yonghong Li il Milan ha sempre chiuso in rosso, e solo il lavoro di Elliott prima e RedBird ora ha rimesso la società sui binari della sostenibilità. Nella giornata di ieri si è tenuto il CdA del club rossonero sui conti della stagione 2022/23 cheIl bilancio sarà poi sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, che si svolgerà verosimilmente verso la fine di ottobre.I ricavi nella stagione 2022/23. Come riporta Calcio e Finanza la cifra è spinta da un aumento dei ricavi commerciali e da sponsorizzazioni – in crescita di 44 milioni rispetto alla stagione 2021/22 – e dall’ottimo percorso nella passata edizione della UEFA Champions League, che ha visto i rossoneri protagonisti fino alla semifinale. Non sono mancati tuttavia gli investimenti da parte della proprietà nella squadra, con i diritti alle prestazioni dei calciatori che sono cresciuti di 50 milioni di euro rispetto alla stagione 2021/22., in sensibile incremento rispetto al saldo di 131,23 milioni di euro del 30 giugno 2022.