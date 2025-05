Milan, blitz di Tare: incontro con Allegri per sbloccare la situazione

Getty e Calciomercato.com

Ilvuole. Il tecnico livornese è la prima scelta per il dopo Sergio Conceicao e l'accelerata delle ultime ore ha aumentato la fiducia dei rossoneri.Fin dal primo incontro con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, il nuovo direttore sportivo milanista ha sempre posto Allegri come proprio candidato per la panchina, ma le lunghe tempistiche e l'inserimento delper avere il livornese come successore diin caso di separazione avevano raffreddato la pista. Tornata a riaccendersi nelle ultime ore.

MILAN, ALLEGRI PRIMA SCELTA: CRESCE LA FIDUCIA

- Tare non ha perso tempo e non appena insediato si è mosso per mettere il primo tassello della sua nuova avventura da ds del Milan. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera,- Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, il Milan ha messo sul piatto la propria offerta ed è vicino all'accordo con Allegri:. Il tecnico ex Juventus è in parola con il Napoli per una stagione ma tentenna di fronte all'offerta del Diavolo: Max si è preso qualche ora di riflessione prima di dare una risposta, ma a Casa Milan fiducia e ottimismo sono crescenti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui