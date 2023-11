Nuovo capitolo nello scontro tra Blue Skye e il fondo Elliott, in merito alla cessione del Milan a RedBird. La società guidata da Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha perso la causa avviata a Milano ed è stata condannata al pagamento delle spese legali rispettivamente a ciascuno di Project RedBlack, Rossoneri Sport Investment e Arena Investor: la Corte ha ritenuto che non esista alcuna base di fatto o di diritto per dichiarare l’esistenza di una “società super de facto” e per la quale Project Redblack o Rossoneri Sport Investment possano essere considerati insolventi ai sensi del diritto italiano.



LA VOCE DI ELLIOTT - Interpellato in merito un portavoce di Elliott ha così commentato la sentenza: "Elliott è ovviamente molto soddisfatto, ma per nulla sorpreso dalla decisione della Corte. Questo caso è stato solo uno dei numerosi contenziosi frivoli e vessatori avviati da Blue Skye. Nessuna delle cause intentate da Blue Skye ha alcun merito e Blue Skye non ha avuto successo in nessuna di esse. Elliott peraltro continuerà a difendersi vigorosamente in tutte le restanti cause, in ogni tribunale e in ogni giurisdizione, per quanto tempo ciò possa richiedere".