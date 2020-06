Proposto al Milan da Mino Raiola, Myron Boadu potrebbe restare all'AZ Alkmaar. Lo stesso attaccante spiega: "Le possibilità che rimanga sono aumentate per questa crisi. Ho sempre detto che volevo vincere un premio all'AZ e che non è ancora successo per determinate circostanze. Penso che sia davvero possibile qui, quindi dobbiamo restare uniti. Se qualcuno va via, potremmo perdere lo slancio", riporta Ad.nl.