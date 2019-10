Il futuro di Marco Giampaolo tiene banco in casa Milan. I rossoneri stanno preparando la sfida in casa del Genoa, dove l'allenatore abruzzese si gioca la conferma, al pari del collega avversario Andreazzoli, prima di una sosta per le nazionali che darebbe tempo a un eventuale nuovo allenatore di lavorare con un margine di tempo necessario per dettare qualche cambiamento.



ZERO FEELING - Cambiamento che doveva portare Marco Giampaolo. E che invece non si è ancora visto. Lo sanno i dirigenti, lo sa Zvonimir Boban: il Chief Football Officer del Milan, secondo il Corriere dello Sport, ha un feeling pari allo zero, inesistente, con Marco Giampaolo. Un nodo panchina che mina anche il rapporto tra lo stesso Boban e Paolo Maldini, la cui posizione non è più così salda. Momento difficile in casa Milan, col Genoa, in cui ci si gioca il tutto per tutto, che incombe.