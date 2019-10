Si attende solo il comunicato ufficiale che sancirà l'esonero di Marco Giampaolo da allenatore del Milan. Pochi dubbi su questo epilogo dopo le incomprensioni con la dirigenza e parte dei giocatori registrate nelle ultime settimane. Zvonimir Boban sta aumentando il pressing per convincere Luciano Spalletti, legato all'Inter con un contratto biennale a 4.5 milioni di euro netti a stagione.



DISPONIBILITA' A PARLARNE - Luciano Spalletti ha dato disponibilità al Milan per trattare, lusingato dal forte corteggiamento messo in atto da Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Ma, secondo quanto risulta a calciomercato.com, ci sono diversi problemi da risolvere: ha un contratto importante in essere con l'Inter, vuole un progetto che porti lontano ed era entrato nelle idee di rimanere un anno fuori in attesa della migliore soluzione possibile. Al Milan troverebbe una sfida forse stimolante ma sicuramente molto difficile: da una squadra composta per la maggiore di giovani a una situazione di classfica precaria. Ecco perchè il tecnico di Certaldo ha chiesto del tempo per riflettere. Il Diavolo aspetta e spera, cerca di lavorare a un'intesa economica per quello che viene considerato il miglior tecnico possibile per succedere a Giampaolo. Filtra cauto ottimismo, attese novità nelle prossime ore ma Spalletti ora è più vicino.