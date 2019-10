Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è intervenuto nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento. Dopo una battuta di Mario Sconcerti, che gli chiedeva perchè fosse al Milan, il croato ha scherzato: "Me lo sto chiedendo anche io", salvo poi spiegare: "Era una battuta, mi piace stare al Milan"



SUL PERIODO - "E' un momento difficile, esonerare un allenatore è una sconfitta per tutti. E' una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io. Giampaolo è bravo, ma abbiamo fatto questa scelta per il bene del Milan. Vogliamo arrivare ai risultati tramite il gioco"



SUL LAVORO - "Lavoro per far tornare grande il Milan. Sono qui da poco, dobbiamo lavorare tanto sotto tutti gli aspetti"



SU GIAMPAOLO - "Quando qualcosa non va bene, tutti sono colpevoli: allenatore, giocatori e dirigenti. L'esonero è una sconfitta per tutti. Dopo il suo arrivo a Milanello, dissi a Marco che speravo di lasciare questa città insieme a lui e lo stesso l'ho fatto con Paolo, con cui condivido l'ufficio ogni giorno. Speriamo di far bene con Pioli"



SUL PROGETTO - "Serve tempo, nessuno ha detto che avremmo fatto subito. Siamo la squadra più giovane d'Italia. Non abbiamo fatto proclami, è un processo in cui faremo di tutto per riportare il Milan in alto il prima possibile"



SUI GIOVANI - "Non è lo stesso calcio di un tempo, speriamo di essere bravi e capire le cose prima degli altri" .